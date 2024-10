Museo del Mare, Falcomatà: ‘Inizio lavori a novembre’

Falcomatà annuncia l’avvio dei lavori per il Museo del Mare a Reggio Calabria: cantiere al via a novembre con l’impresa Cobar

A palazzo San Giorgio, ultima riunione tecnica con l’impresa prima dell’avvio del cantiere del Museo del Mare.

Il sindaco Falcomatà ha ricevuto i rappresentanti dell’impresa Cobar che si occuperà della realizzazione dell’opera. L’assessore Romeo: «Cantiere al via a novembre con il lotto zero e le opere propedeutiche alla realizzazione dei manufatti. La prossima settimana i sopralluoghi dell’impresa per definire in loco le aree da delimitare per questa prima parte di intervento».

Riunione operativa per l’avvio del Museo del Mare

Riunione operativa a palazzo San Giorgio per l’avvio del cantiere del Museo del Mare. Un incontro proficuo al quale ha preso parte il sindaco Giuseppe Falcomatà, con l’assessore alla Programmazione e delegato alla realizzazione dell’opera, Carmelo Romeo, l’assessore alle Grandi Opere Franco Costantino e i dirigenti degli uffici tecnici comunali. Hanno incontrato Vito Barozzi, amministratore unico di Cobar, e il construction manager Mauro Cuocci.

Le dichiarazioni del sindaco Falcomatà

«Dopo le attività preparatorie di questi mesi, le verifiche belliche ed i rilievi, ci avviciniamo in maniera spedita alla fase di cantierizzazione dell’opera – ha affermato il sindaco – l’impresa Cobar ha dimostrato di avere le idee chiare ed è evidente che si tratta di un interlocutore solido e preciso. Un presupposto davvero importante per avviare un’opera che richiede un’importante capacità operativa in fase di realizzazione».

Il ruolo dell’impresa Cobar nel progetto

Come chiarito dall’assessore Romeo:

«Con il sindaco e con il gruppo di lavoro del Museo del Mare abbiamo ospitato gli ingegneri della Cobar, la ditta che si è aggiudicata l’appalto, con la procedura di Invitalia, per la costruzione di quest’opera che per noi, e per tutta la Regione, rappresenterà un fiore all’occhiello e un volano economico, culturale e sociale per il suo impatto sul territorio. Nel corso dell’incontro sono stati fatti ulteriori passi avanti: il cantiere partirà nel mese di novembre con il lotto zero e le opere propedeutiche alla realizzazione dei manufatti. Il primo passo sarà la creazione delle opere a mare di protezione».

La visione per il futuro del Museo del Mare