Reggio, avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani

E’ on line sul sito www.reggiocal.it l’avviso pubblico per la formulazione, da parte di cittadini, di proposte di collaborazione con l’Amministrazione Comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

I cittadini, singoli o associati possono presentare proposte di collaborazione in attuazione del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 13 ottobre 2015.

Le modalità di coprogettazione e intervento così come il patto di collaborazione che eventualmente si instaurerà a seguito delle proposte giudicate ammissibili sono regolamentate dall’avviso e consultabili sul portale.

«La collaborazione tra i cittadini attivi e l’Amministrazione Comunale, nell’attuale fase sperimentale del Regolamento, può prevedere differenti livelli di intensità dell’intervento condiviso, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione».

Le proposte di collaborazione dovranno essere inviate esclusivamente tramite il portale web “Beni Comuni e Confiscati” della Città di Reggio Calabria (http://bcc.reggiocal.it), all’interno della sezione Beni Comuni e previa creazione di apposito profilo sulla piattaforma.

La scadenza entro la quale si possono presentare proposte è fissata per le ore 12,00 del giorno 18.09.2017