Costa Viola, finanziamento da 100 mila euro per i muri a secco

La Pro Loco di Bagnara Calabria insieme a CostaViolaNews, organizza per venerdì 16 luglio alle 19,00 l’incontro tecnico riguardante il Bando di finanziamento regionale per la ristrutturazione e realizzazione dei tipici muri a secco che caratterizzano il paesaggio viticolo-terrazzato della Costa Viola, con particolare riferimento alle aree terrazzate individuate dalla Regione Calabria per i comuni di Scilla, Bagnara Calabra e Seminara.

Il bando “Terrazzi della Costa Viola”

Il bando “I terrazzi della Costa Viola” riguarda la Mis. 4.4.1 “Investimenti non produttivi in ambiente agricolo” del PSR Calabria e ha come obiettivo la salvaguardia ambientale e della biodiversità dell’area terrazzata reggina oltre che ulteriori interventi in aree calabresi con divieto di caccia. Il bando per la Costa Viola è destinato sia ad agricoltori sia a detentori di terreni terrazzati con un minimo di 3.000 mq e prevede la ristrutturazione e la realizzazione di muri a secco, opere di regimazione delle acque e le recinzioni per un massimo di spesa per beneficiario di 100.000,00 euro.

Il finanziamento è al 100% a fondo perduto (IVA esclusa) poiché riguarda interventi a scopi ambientali e non produttivi. Ospite dell’incontro tecnico sarà l’agronomo Rosario Previtera, storico promotore delle iniziative di valorizzazione della Costa Viola sin dagli anni ’90, che afferma: