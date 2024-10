Bari-Reggina: tifosi biancorossi e amaranto, obiettivo presenze al S. Nicola

Lunedi sera giorno penalizzante soprattutto per i supporters amaranto, ma comunque saranno in tanti

E’ sempre più crescente l’attesa per la super sfida di lunedi sera tra il Bari e la Reggina. La massima prudenza è manifestata dai diretti interessati, mentre per quello che riguarda i tifosi l’appuntamento è di quelli da non perdere non solo per l’importanza dell’incontro, ma anche per il solidissimo gemellaggio che lega le due tifoserie.

A Bari si spera di superare le 12.000 presenze ed è stato ufficializzato anche il prolungamento della campagna abbonamenti, mentre per quello che riguarda gli amaranto non ci sono dati ufficiali sulla vendita dei biglietti del settore ospiti, ma fino a ieri sera si parlava di circa 280 tagliandi.

Un numero destinato ovviamente a crescere tra oggi e domani e si spera di arrivare almeno a 500, pur considerando che giocare il lunedi sera per i tifosi è ovviamente penalizzante. Il colpo d’occhio, comunque, da ambo le parti non mancherà come anche il sostegno.