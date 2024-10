Bari-Sudtirol, al S. Nicola torna Masiello. Ventura senza mezzi termini sul difensore

Tuttobari.com ha intervistato l’ex tecnico del Bari, Gian Piero Ventura sulla prossima sfida che si giocherà al S. Nicola tra la compagine locale ed il Sudtirol: “E’ una partita delicata perché gli altoatesini hanno svoltato con l’avvento di Bisoli, hanno ritrovato entusiasmo. Non si fanno 9 risultati utili di seguito se non si crede in quello che si fa. Sfida che va presa con le molle, ma è solo una tappa di un lungo percorso. Ho visto squadre a fine girone d’andata davanti e poi retrocedere, ma anche viceversa”. Poi il passaggio sul ritorno a Bari dell’ex, Andrea Masiello, come tutti ricorderanno pienamente coinvolto nella vicenda del calcioscommesse: “Se avesse un po’ di buon gusto, secondo me, non dovrebbe venire. Ricordo pessimo? Altrochè pessimo. E’ un argomento che mi ha coinvolto anche direttamente, obiettivamente anche difficile da trattare. Tuttavia ritengo che sarebbe un bel gesto, se non si presentasse”.