Basket: la Dierre presenta la tessera del tifoso

Le novità di mercato? Dopo la conferma del Coach Giuseppe Cotroneo, del Capitano Luca Laganà e del reggino Fabio Fazzari arriveranno, e saranno appetitose, con colpi davvero significativi.

La Dierre Basketball Reggio Calabria vuole far bene ed inizia a presentare le novità che accompagneranno il sodalizio bianco-blu nell’arco della stagione 2024-2025.

Dopo l’appassionante cavalcata Playoff della passata stagione, una stagione regolare vissuta sempre sulla cresta dell’onda, sorprendendo e vincendo sfide molto spesso contro-pronostico, la macchina organizzativa reggina si struttura.

La Dierre presenta la nuova tessera del tifoso.

Un piccolo ma importante modo per fare sentire il calore dei tifosi, sempre presenti, all’interno di un “Sold-Out” intenso, gratificante e significativo.

La tessera del tifoso Dierre, andrà a prevedere tre tipologie di adesione:

-La tessera Basic, al costo di € 10,

per acquistare la maglia o il Cappellino Dierre.

-La tessera Silver, al costo di €15,

per acquistarli entrambi.

-La tessera Gold, al costo di €20,

per procedere all’acquisto del pallone autografato dai giocatori Dierre, la maglia ed il cappellino ufficiale.

Info: dierrebasketballrc@gmail.com – cell. 346/3573947

Un modo per sentirci tutti più vicini, nel segno della Dierre e dei nostri beniamini a marchio “Reggio Calabria”.