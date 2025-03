Reggio, da Mondo Bio la Pasqua che sogni, fra gusto e benessere – FOTO

La Pasqua sta per arrivare e Mondo Bio è pronta a offrire un’esperienza unica, con prodotti pensati per soddisfare ogni esigenza e gusto. Da anni, il negozio di Reggio Calabria è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che cercano alimenti naturali, sani e prodotti di alta qualità. Con un’ampia scelta di novità per la Pasqua, Mondo Bio è pronta a rendere la festività ancora più speciale per tutti i suoi clienti.

Le colombe artigianali

Mondo Bio propone un’ampia selezione di colombe artigianali, perfette per chi segue una dieta vegana, senza zuccheri o senza glutine. Queste colombe, realizzate con ingredienti naturali e sani, sono un’ottima scelta per chi vuole festeggiare la Pasqua senza rinunciare al gusto. La qualità e la tradizione artigianale si fondono in ogni morso.

Le uova di Pasqua

Le uova di Pasqua di Mondo Bio sono una vera delizia per tutti. Con una varietà di gusti come nocciolato, caramello salato e fondente con nocciole, ogni cliente potrà scegliere la sua preferita. Inoltre, per i più piccoli, ci sono uova con doppia sorpresa, pensate per offrire una Pasqua divertente e sicura, senza latte, derivati e glutine. Un’attenzione speciale è dedicata a chi ha intolleranze o allergie: le uova senza latte, derivati e soia sono ideali per chi è allergico alle proteine del latte, offrendo una dolcezza sicura e gustosa per tutti.

Un mondo di prodotti per tutte le esigenze

Oltre ai dolci pasquali, Mondo Bio offre una vasta gamma di prodotti per la salute e il benessere. Dall’ortofrutta biologica agli alimenti congelati, dalla cosmetica naturale alla cura del corpo e della casa, Mondo Bio è il negozio ideale per chi cerca qualità e freschezza. I prodotti alimentari biologici in vendita presso lo store di Santa Caterina sono in grado di arricchire ogni momento della giornata.

Servizi esclusivi per ogni cliente

Mondo Bio non è solo un negozio, ma un vero e proprio punto di riferimento per il benessere. Per riequilibrare corpo e mente è possibile usufruire anche di consulenze di cristalloterapia e armoterapia.

Inoltre, è possibile prenotare anche una analisi dermatologica ad alta tecnologia, per prendersi cura della pelle con i migliori strumenti e trattamenti disponibili.

Mondo Bio: il tuo punto di tiferimento per il benessere a Reggio Calabria

Mondo Bio è un negozio che ha saputo conquistare la fiducia dei suoi clienti grazie alla qualità dei prodotti e alla professionalità dei suoi servizi. Per chi ancora non lo conoscesse, Mondo Bio si trova in Via Santa Caterina d’Alessandria 60 a Reggio Calabria.

Con Mondo Bio, la Pasqua diventa un’occasione speciale per prendersi cura di sé e della propria famiglia, scegliendo prodotti naturali, sani e di alta qualità.

Per info Visita la pagina FB e segui la pagina Instagram, oppure contatta il numero 0965.1657529, anche su Whatsapp.