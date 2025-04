Istituto Comprensivo ‘Oppido Molochio Varapodio’. Podio per tre studenti

L’Istituto Comprensivo “Oppido Molochio Varapodio”, presieduto dalla Dirigente Maria Antonella Timpano, si contraddistingue anche nello sport: nei giorni scorsi gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, del plesso di Molochio, hanno partecipato, come ogni anno, alla fase provinciale dei Campionati Sportivi studenteschi di atletica leggera, nelle categorie cadette, cadetti e ragazzi.

Seguiti nelle varie tappe e negli allenamenti, svolti sempre in orario extracurriculare, dal docente di Motoria, Tony Mezzatesta, gli alunni partecipanti hanno dimostrato tutti tanta bravura e tanta passione. In particolare tre di loro si sono contraddistinti perché sono saliti sul podio: Arruzzolo Francesco, primo posto di lancio del vortex, categoria ragazzi; Papalia Carmelo, secondo classificato nel salto in lungo, categoria ragazzi; Papalia Salvatore terzo classificato nei 60 metri piani, categoria ragazzi.

Inoltre Arruzzolo Francesco, essendo arrivato primo, è diventato campione provinciale, accedendo così alla fase regionale. Grazie a questi risultati l’Istituto Comprensivo “Oppido Molochio Varapodio” è arrivato al secondo posto provinciale di atletica leggera nella categoria ragazzi. “Lo sport è ormai un elemento indispensabile nella vita dei ragazzi – ha detto la Dirigente Timpano – e quando la scuola, nelle ore curriculari, riesce a spronare gli alunni a fare sempre meglio, ad impegnarsi, a dare il massimo, non possiamo che essere soddisfatti e convinti di continuare su questa strada“.