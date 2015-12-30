Basket, già disponibili i biglietti della prima edizione dell’Old Star Game

Sono già disponibili i tagliandi della prima edizione dell’Old Star Game che si terrà a Reggio Calabria il prossimo 10 gennaio alle ore 18 al Palacalafiore.

La macchina organizzativa è operativa per quello che si preannuncia un grande evento. C’è grande fermento tra i tifosi che rivedranno al palazzo i miti neroarancio di un tempo e le vecchie glorie componenti la Nazionale Italiana Basket Master. Hanno già confermato la presenza Santoro, Attruia, Lamma, Avenia, Sconochini, Tolotti, Spangaro, Laganà, Li Vecchi, Giuliani e per la Nazionale hanno dato adesione coach Alberto Bucci, Brunamonti, Riva, Morandotti, Carera, Sbarra, Solfrini, Ponzoni ed altri ancora. L’incasso della manifestazione, che prevede una serie di iniziative tra cui una gara tra le due compagini, sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus presieduta dal Santo Versace.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, dell’amministrazione Provinciale di Reggio e del Comune di Reggio Calabria ed è organizzato dall’Associazione Culturale “Uniti per un Sorriso” presieduta da Ale Nava.

In occasione del cinquantenario della Viola è in allestimento una scenografia con le maglie più rappresentative dal ‘66 sino a quelle attuali. All’interno del PalaCalafiore durante la manifestazione farà tappa il Museo itinerante di Antonello Cobianchi. Saranno esposti al pubblico maglie storiche, foto, coppe, oggetti d’arte e tanto altro.

Il programma della manifestazione

Il programma della manifestazione prevede al mattino del 10 un Clinic (al PalaBotteghelle) dedicato agli aspiranti allenatori ed istruttori di minibasket.

Durante l’intervallo della partita al PalaCalafiore ci sarà una gara di tiro “OSG 3 point shoot contest“. Si sfideranno i tiratori più affermati delle due squadre, vincerà chi totalizzerà più punti.

A breve saranno diffusi i particolari dell’Hall of Fame, saranno i tifosi che stabiliranno con una votazione chi entrerà a far parte della Viola Hall of fame.

Prezzi dei biglietti e punti vendita

Per quanto riguarda i prezzi è prevista la formula (7+3). In pratica per tutti gli studenti e minori di 18 anni il prezzo ridotto è di 3 euro in tutti i settori. Per gli adulti è 7 euro. Per i più nostalgici sarà riservato il parterre centrale lato panchine al prezzo di 10 euro (adulti).

Questi i punti vendita, a Reggio il Distributore Eni di via Roma, Ciao Ciao corso Garibaldi, Matchpoint via Caprera, Gelateria Sottozero, Palestra sport city, New taxi 330, Pasticceria Fragomeni, Assist corso Garibaldi, Hamburgeria RC, Bar Moon (Pellaro) e Tabacchi Riggio a Lazzaro. I punti vendita sono elencati anche sul sito www.oldstargame.com.