Italia vs. Ungheria a Reggio: si ‘ballerà’ al ritmo della musica di Claudio Polimeni

In un’atmosfera intrisa di entusiasmo e orgoglio, Reggio Calabria si prepara ad accogliere un evento che promette di restare impresso nella memoria. Domenica 23 febbraio, alle 20:30, il PalaCalafiore diventerà il palcoscenico di una sfida cruciale: Italia contro Ungheria per le qualificazioni a EuroBasket 2025.

Un evento che riveste un’importanza straordinaria per la città, che si trova al centro di una stagione intensa e vibrante. Durante l’intero weekend, Reggio Calabria si trasformerà nel cuore pulsante del basket nazionale, attirando sguardi e cuori da ogni angolo d’Italia. È l’occasione perfetta per celebrare non solo lo sport, ma anche la cultura e la vitalità di una comunità che sa come farsi notare nel panorama nazionale.

Ad arricchire questa serata già ricca di significato c’è la scelta di affidare l’animazione dell’evento a un vero professionista del settore: il dj Claudio Polimeni. Con una carriera decennale alle spalle, Claudio ha saputo farsi un nome grazie alla sua capacità unica di trasformare la musica in un’esperienza multisensoriale. La sua presenza al PalaCalafiore non sarà un semplice dettaglio, ma un elemento fondamentale in grado di garantire un intrattenimento di altissimo livello. Le sue selezioni musicali sapranno intensificare l’emozione del match, creando un legame indissolubile tra sport e musica, e facendo vibrare l’anima di ogni spettatore.

Il connubio tra la grinta del parquet e l’energia dei ritmi di Claudio Polimeni, accompagnati dalla voce di Dock Condello, trasformerà la serata in un evento unico, capace di far sentire ogni cittadino protagonista di una festa collettiva. Non si tratta solo di una partita di basket, ma di un’occasione per vivere insieme un momento di aggregazione, orgoglio e innovazione, che mette in luce il talento e la passione che animano questa terra.