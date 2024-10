La Pallacanestro Viola vince in rimonta su Lamezia e dilaga sul finale

La prima partita della fase ‘orologio’ vede impegnata la Viola, prima della classe nella trasferta di Lamezia che ambisce a scalare la classifica.

PRIMO QUARTO

Ozolins prende la lunetta e realizza 2 su 2. Risponde Lamezia 2-2. Altri due punti per Lamezia. Giampà in appoggio per il +4, Ozolins altri due punti per i neroarancio. (6-4). Sebrek realizza entrambi i liberi. A Sebrek risponde Lamezia. Realizza nell’azione successiva. Musikic piazza la tripla del +1, Ouedraogo da sotto. Altri due punti per Lamezia (13-12). Ouedraogo in sottomano prende anche il tiro dalla lunetta. Musikic porta sul +4 i padroni di casa. Viglianisi in penetrazione. (18-16) a 1:25 dal termine. Dalla lunetta Lamezia realizza un libero. Kamal recupera la palla e realizza, Serra risponde. (21-18). Un’altra tripla per Musokic. Kamal penetra e subisce fallo fa 1 su 2 dalla lunetta. Sul finale Lamezia non perdona con un’ulteriore tripla. (27-19).

SECONDO QUARTO

Due punti per i neroarancio, risponde Lamezia. Sebrek raccoglie un rimbalzo e mette due punti del -8. (31-23), Kamal penetra e prende due liberi. Realizza uno su due. Lamezia risponde da sotto. Ozolins subisce fallo.Tripla di Sebrek. Ouedraogo da sotto realizza il -4 a 4:35 dal termine. Kamal penetra e prende due liberi. ealizza il -2, Musukic piazza la quarta tripla del match. Pandolfi brucia la retina dalla lunga distanza. Molinaro per il 38-34. Sebrek piazza il 2 due 2. Pandolfi schiaccia per il pareggio neroarancio. Barrile per il vantaggio Viola 38-40, risponde Musikic. Kamal fa uno su due dalla lunetta. Kamal segna anche nell’azione successiva il +3 della Viola a 41 secondi dal termine. Kamal piazza la tripla del +6. Sebrek conquista due liberi, realizza entrambi. Si va all’intervallo lungo sul 40 a 48.

TERZO QUARTO

Musikic piazza l’ennesima tripla. Altro canestro per Lamezia (45-48). Time out per la Viola. Fallo antisportivo su Sebrek. Realizza entrambi i liberi. Pandolfi recupera palla, passaggio a Barrile che realizza, risponde Lamezia. (47-52). Altra tripla di Pandolfi. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. 47-55 a 2:48 dal termine. Bosone mette la tripla del -5 per Lamezia. Fallo tecnico ad Ozolins. Molto nervosismo in campo. Lamezia segna il 52-55. La Viola realizza il 52-57, Mancano 45 secondi. Sebrek subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Si va all’ultimo quarto sul 52 a 59.

ULTIMO QUARTO

Barrile inizia la frazione di gioco con una tripla per il +10 neroarancio. Sebrek realizza in penetrazione e guadagna la lunetta. Barrile ruba palla e segna il +15. Sebrek dalla lunghissima distanza piazza la tripla del 52-70. Risponde Lamezia. Fallo antisportivo per Ozolins che esce per cinque falli. La partita si infiamma sul +16 per i neroarancio, diversi falli vengono assegnati alle due squadre. Doppio tecnico per Ozolins che viene espulso. Un libero realizzato. (55-70). Kamal penetra e segna. Viglianisi in reverse. (55-74). Kamal subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Sebrek da sotto per il 55-78 a 5:20 dal termine. Libero di Lamezia. Time Out per la Viola. Panetta mette due punti. 58-78. Libero di Lamezia. Altra penetrazione di Pandolfi. Sebrek subisce fallo, mette entrambi i liberi che valgono il 60 a 82. Alampi da sotto, Panetta mette entrambi i liberi. Suraci risponde in allontanamento. (62-86). Finisce così il match con la prima vittoria della Viola in fase ‘orologio’.

Il tabellino

Basketball Lamezia-Pallacanestro Viola Supporters Trust 62-86

Lamezia: Mascaro,Tarahjia 16,Giampà 6,Meliadò,Bosone 7,Musikic 25,Panetta 4,Serra,Tchincharauli 2,Molinaro 2.All Djukic

Pall.Viola: Centofanti,Scarfò,Alampi 2,Artuso,Ozolins 6,Ouro Bagna 13,Suraci 2,Viglianisi 4,Pandolfi 10,Sebrek 32,Ouedrogo 8,Barrile 9.All Moretti