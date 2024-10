Basket serie C Silver, il calendario definivo 2019/2020. Torneo avvincente, tutte le date

E’ stato diramato il calendario definitivo 2019/2020 della serie C silver calabrese. Inizio col botto, andrà infatti in scena alla prima giornata, sabato 19 ottobre, il derby cittadino tra Viola Supporters Trust e Vis Reggio Calabria. Location del match il leggendario PalaCalafiore di Reggio Calabria. Il Lamezia ospiterà Rende, la Lumaka sarà in trasferta a Catanzaro. Riposerà invece la Scuola Basket Viola che ospiterà il Lamezia nella seconda giornata.

Già alla terza giornata di andata, sabato 2 novembre, il derby neroarancio tra la Viola Supporters Trust e la Scuola Basket Viola.

Un cammino lungo quello delle sette squadre calabresi, di cui quattro reggine, che vedrà protagonisti molti giovani atleti ed anche giocatori di esperienza. Tanto basket di buon livello. Con le dovute proporzioni rispetto a campionati di A, e serie B, quest’ultima categoria cui ambiscono le squadre che disputeranno il campionato di C silver, avrà un’impegnativa seconda fase quella del girone ad orologio (gare di sola andata).

I punti ottenuti nelle due fasi saranno sommati. In caso di parità in classifica si terrà conto, nell’ordine: punti ottenuti negli scontri diretti nel corso delle due fasi tra le squadre interessate; quoziente-punti ottenuti negli scontri diretti nel corso delle due fasi tra le squadre interessate; quoziente punti generale.

Successivamente si svolgeranno i Playoff (al meglio delle cinque gare). La squadra che si aggiudicherà la finale è ammessa alla successiva fase nazionale, le cui modalità saranno comunicate successivamente dalla Federazione.

Date di svolgimento

Prima fase: dal 20 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020

Fase ad orologio: dal 9 febbraio 2020 al 22 marzo 2020

Semifinali:

Gara 1: 4/5 aprile 2020

Gara 2: 18/19 aprile 2020

Gara 3: 25/26 aprile 2020 (eventuale)

Finale:

Gara 1: 2/3 maggio 2020

Gara 2: 6/7 maggio 2020

Gara 3: 9/10 maggio 2020

Gara 4: 13/14 maggio 2020 (eventuale)

Gara 5: 16/17 maggio 2020 (eventuale)

Il calendario completo: (CLICCA QUI)

Le modalità: (CLICCA QUI)