Basket – Serie C Silver, tre Viola e molto interesse. Tutti i movimenti delle otto società

Come si stanno predisponendo le società della Serie C Silver calabrese? Scopriamolo con un ricco resoconto

Un campionato avvincente, molto basket e tanto divertimento. Un modo per rimettere in gioco le forze sportive dell’intera Calabria. L’avv. Paolo Surace, presidente della FIP Calabria, ha spiegato, a CityNow Sport, durante una recente intervista:

“Siamo partiti con la programmazione dei prossimi campionati. In serie C avremo otto squadre, due in più dello scorso anno. Si prospetta un torneo di buon livello con squadre con Dna giovanile consolidato ed in crescita e squadre che allestiranno roster magari più esperti con giocatori importanti per la categoria”.

In tal senso andiamo ad analizzare lo stato attuale societario ed i roster delle compagini che si affronteranno nel campionato 2019/2020, con la presenza delle tre Viola, della Vis, della Lumaka, oltre alle altre tre compagini regionali. Tanta carne al fuoco per un campionato che promette scintille, tra incertezze e diversi nodi da sciogliere, uno su tutti l’impiantistica.

Pallacanestro Viola – Il GM Giuse Barrile, il presidente Carmelo Laganà in sinergia con il Supporters Trust è in pieno fermento, già diversi gli acquisti per un roster molto competitivo che si va componendo. Victor Osmanuescu, Michele Suraci, Fortunato Barrile, Brandon Viglianisi, partenza in quarta per una squadra che farà sicuramente divertire. Gianni Calafiore e Saverio Neri per quanto riguarda lo staff tecnico, sono garanzia di grande professionalità.

Bim Bum Basket Rende – Diversi ed importanti gli acquisti della società che vanta oltre al neo acquisto Mattia Dolce anche Misolic e Greco un pacchetto lunghi molto interessante per la categoria.

ADF Lamezia – L’affiliazione c’è, l’auspicio è che il palazzetto sia disponibile. Una piazza importante e prestigiosa che soffre per via del commissariamento cittadino che al momento sta decidendo su un determinato utilizzo dell’impiantistica.

Scuola Basket Viola – L’annuncio del coach della SBV ha mosso notevolmente l’interesse per questa realtà che si è saputa consolidare negli anni e ritagliarsi un importante spazio nel basket reggino. Pasquale Motta vanta decenni di basket ad altissimo livello, insieme a Gianni Tripodi, Cesare Sant’Ambrogio e Gaetano Condello costruiranno sicuramente qualcosa di solido all’interno del campionato.

Cestistica Viola – Al momento, non ci sono annunci di movimento di mercato. L’ ing. Francesco Franco Basile Rognetta durante un’intervista a CityNow Sport ha spiegato i motivi della nascita di tale gruppo, si attendono ulteriori sviluppi.

Lumaka – Neopromossa in serie C da non sottovalutare assolutamente per organizzazione, staff, impiantistica, il PalaLumaka è un vero fiore all’occhiello per la Reggio Calabria sportiva. La Lumaka ha comunicato di recente la conferma di Filippo Messineo. L’ala reggina d’origine, ha deciso di sposare nuovamente il progetto biancorosso. Il ruolo di head coach sarà ancora affidato a Milo Geri, l’allenatore della meravigliosa cavalcata nello scorso campionato.

Vis Reggio Calabria – Tanta esperienza nella serie C Silver, organizzata dal punto visto logistico. Il Presidente Luigi di Bernardo conosce benissimo il campionato, consoliderà il proprio roster per il divertimento dei tifosi e per far migliorare sempre più il progetto Vis oltre a dare spazio ai numerosi talenti costruiti col proprio vivaio. Il preparatore atletico sarà il dottor Salvatore Cannata che coadiuverà coach Checco D’Arrigo.

CCB Catanzaro – In fase di programmazione, una società che bene ha fatto nella C femminile e nell’under 18 d’eccellenza.

