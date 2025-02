Basket: nuovo rinforzo per la Redel Reggio Calabria!

"Non vedo l’ora di iniziare a giocare per questa società storica"

Arriva dalla Logiman Crema per la seconda fase di stagione 2024-2025 Lorenzo Dell’Anna.

Nato a Copertino (LE) l’11 maggio 2004, Lorenzo è una guardia ala di 196 cm. Formatosi nel vivaio di Brescia raggiunge con la squadra giovanile del New Basket 99 Lecce le finali Nazionali Under 16.

Dal 2019 al 2021 è in forza alla Pallacanestro Brescia con la quale disputa i campionati Under 16 e Under 18 Eccellenza. Approda successivamente all’AquilaTrento dove disputa 2 stagioni e il campionato Under 19 Eccellenza in cui si mette in mostra mettendo a referto 277 punti in 25 partite.

Nella stagione 23/24 ha militato nella Gema Montecatini Terme dove ha disputato il campionato di serie B Nazionale sfiorando la promozione in serie A2.

Atleta dalle indubbie doti fisiche, Lorenzo ha un buon tiro piazzato, ma sa anche difendere con energia. Lo presenta così l’allenatore Giulio Cadeo: “ Lorenzo è un cestista dal gioco molto intenso sia offensivamente che difensivamente, è un buon tiratore dall’arco, in grado a cbe di arrivare al ferro e fare arresto e tiro, quindi un giocatore completo”.

“Sono veramente felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare a giocare per questa società storica. Sono davvero carico e pronto”.

Benvenuto in neroarancio Lorenzo.