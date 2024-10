Basket, Vis alla ripresa degli allenamenti dopo il successo in gara due

Grande fermento per gara tre: cresce l'attesa anche tra i tifosi che non faranno di certo mancare il loro sostegno

Dopo il meritato successo in gara due, i reggini della Vis hanno ripreso gli allenamenti agli ordini del duo D’arrigo/Nusco e del preparatore Davide Pignata. Sabato in terra catanzarese andrà in scena gara tre di finale playoff contro la favoritissima Enjoy Lamezia.

Se nei 5 anni scorsi la società ha sempre costruito e programmato squadre per poter ambire al salto di categoria, sfumato in tre occasioni per episodi sfavorevoli ed incredibili infortuni, quest’anno certamente gli obiettivi erano diversi. In questa stagione, Luigi Di Bernardo e Giovanni Barilà, insieme al fedelissimo Coach D’arrigo, hanno gettato le basi per un futuro sostenibile e duraturo.

Una squadra composta per 10/12 da reggini di proprietà Vis, l’acquisto dei cartellini degli slavi under 21 Bakula e Mihajlovic , un’età media di 17 anni, tanti allenamenti settimanali, un grande investimento sulla struttura del palabotteghelle ed uno staff tecnico di altissima qualità. Questi sono gli ingredienti che per il quinto anno consecutivo hanno portato la Vis a disputare le finali per il salto in serie B.

Certamente contro Lamezia, i reggini se la giocheranno senza lesinare sforzi fino all’ultimo secondo, pronti a lottare per i colori amaranto e per la loro città. Grande fermento anche tra i tifosi che non faranno di certo mancare il loro sostegno, un pullman partirà alla volta di Catanzaro, il match si giocherà al palagiovino alle ore 20.30.