Battaglia dello Zillastro, Barillaro: “Non bisogna dimenticare i valorosi paracadutisti”

In commemorazione del 76° anniversario della Battaglia dello Zillastro, i paracadutisti dell’ Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (Sezione di Reggio Calabria) ricordano i loro caduti con la cerimonia che avrà luogo domenica 8 settembre in Aspromonte, presso i piani dello Zillastro (comune di Oppido Mamertina).

L’evento intende fare memoria di una delle pagine più drammatiche ma dimenticate dalla storia del ‘900 e che i nostri paracadutisti non vogliono consegnare all’oblio. L’episodio a cui si fa riferimento è la spietata quanto disperata battaglia che, nel settembre del 1943, coinvolse circa 400 paracadutisti italiani del 185° Reggimento della divisione “Nembo” e 5.000 soldati anglo-canadesi.

I numeri decisamente impari determinarono, a seguito dell’esaurimento delle munizioni, un estremo corpo a corpo nel quale persero la vita cinque valorosi soldati italiani, numero questo relativo ai caduti finora accertati ma ancora in via di definizione. La cerimonia, che prenderà avvio nei pressi del crocefisso di Zervò per poi continuare con l’omaggio al Monumento ai caduti,la liturgica eucaristica e gli interventi delle autorità, vuole onorare il valore di quei paracadutisti che sacrificarono la propria vita, fedeli al proprio dovere e ai propri ideali.