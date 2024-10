Dalla disfatta di Benevento l’unico applauso è per i tifosi della Reggina

Di solito le gare della Reggina si concludono con i giocatori che, a prescindere dal risultato, si recano sotto il settore dei tifosi amaranto a raccogliere comunque l’applauso e quel coro che in tanti momenti ha suscitato forti emozioni. Questa volta, testimoniato da un video che ha fatto il giro del web, i calciatori della Reggina sono stati chiamati al Vigorito sotto il settore riservato a quel gruppo di sostenitori che con i soliti grandi sacrifici, ha seguito la squadra, sperando in una prestazione non tanto di qualità, quanto di impegno ed attaccamento.

“Noi vogliamo gente che lotta”

Il 4-0 finale è il prodotto di una prestazione priva di tutti quei presupposti che si richiedono e poco importa al tifoso che si sia perso per la seconda volta consecutiva, quanto invece come si è perso. Proprio per questo motivo nel discorso fatto alla squadra, il messaggio è stato improntato soprattutto sull’atteggiamento complessivo, il comportamento, la totale mancanza di reazione al grido di: “Non pretendiamo la serie A, noi vogliamo gente che lotta“. Richiesta più che legittima e che i giocatori hanno ascoltato con particolare attenzione. Martedi sera, almeno sotto questo aspetto si attendono risposte immediate.