Biesse promuove dibattito su famiglia e giovani calabresi

Biesse Associazione Culturale Bene Sociale promotrice di un dibattito pubblico molto partecipato su “Famiglia e giovani calabresi tra la rabbia e l’orgoglio.

Ad aprire l’iniziativa la Presidente Biesse Bruna Siviglia, moderatore Sensibile e attento a questa tematiche il Giornalista Giorgio Neri , presente anche la New Deal Associazione dei giovani universitari rappresentata da Denise Namia che ha posto l’attenzione sulle difficoltà che i giovani incontrano in ambito universitario L’avv Giuliana Barberi Referente Area Sud Rete Formazione Consiglio Nazionale Forense ha portato il suo contributo relativo alla progettazione fatta con i fondi della comunità europea e di quanto sia necessario osare a livello imprenditoriale.

La Dott ssa Cristina Alati Esperta in Manegement Dottorando di ricerca Università Mediterranea s e soffermata sulla necessità da parte della politica di investire maggiormente sulla formazione fornendo delle opportunità ai giovani che oggi mancano.

La Dott ssa Francesca Mesiano Psicologa che insieme alla Dott ssa Ilenia Sacco argomentano sul rapporto genitori figli a concludere il Prof. DOMENICO Nicolò Docente di Economia Università Mediterranea Prof. Ordinario ed esperto di Star -Up che Parla dello sportello per l’imprenditoria della disponibilità di docenti e imprenditori nel sostenere i giovani vogliosi di intraprendere questa attività.

Un incontro afferma Bruna Siviglia Presidente Dell’associazione culturale Biesse che ha come scopo principale porre l’attenzione su una problematica di fondamentale importanza perché riguarda il futuro dei nostri giovani sempre più numerosi a fuggire dalla Calabria e dall Italia in cerca di lavoro, un quarto dei giovani abbandonano l’ Italia, la politica deve dare una prospettiva a questi ragazzi, altrimenti continueremo a formare giovani per gli altri. È il futuro rimarrà altrove.