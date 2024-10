Fotografa reggina selezionata per la seconda edizione del Big Event a Milano

C’è anche la fotografa di Reggio Calabria Federica Antico fra gli autori selezionati e invitati alla seconda edizione del Big Event – Fiera mercato della fotografia, in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 negli spazi di Superstudio di Milano, in via Tortona 27, dalle 9.30 alle 19.00.

Nata a Reggio Calabria, sullo Stretto di Messina, e cresciuta a Locri dove ha frequentato il liceo classico “Epizefiri”, da diversi anni vive e lavora a Milano, dove ha incontrato il suo primo e mai dimenticato maestro di fotografia, Roberto Soresina:

“Detestava la mia propensione a scattare foto sbagliate e mi provocava continuamente dicendo che avrebbe accettato le mie foto sbagliate se gli avessi portato anche quella giusta. Era il suo modo di dirmi che anche le foto mosse, sfocate e non rispettose dei canoni aurei di composizione vanno bene se lasciano intendere che c’è un uso consapevole dell’errore.”

Federica continua:

“Ma a me non piace il nitido, perché non è così che vede il nostro occhio e non è così che sentiamo… quindi, anche se ho capito tante cose tecniche, le ignoro e mi godo, anche con il digitale, l’inaspettato che si crea… un po’ inconscio digitale, un po’ oltre quello che ci sembra di vedere!”

La carriera di Federica Antico

Allieva di Cristina Nunez, David Allan Allard e Kent Kobersteen, vincitrice nel 2014 del Premio Mila Malerba (Arteprima e Mia Fair – critica fotografica), Federica è convinta che la fotografia sia un finto testimone fedele del reale, capace di svelare incantesimi e magie. A Milano presenterà alcune delle fotografie del suo progetto “Natura”, scattate nel settembre 2024.

Il Big Event: una fiera per tutte le anime della fotografia

La seconda edizione del Big Event, manifestazione ideata e organizzata dal direttore artistico Giuseppe Ferraina e da Paolo Namias della Rodolfo Namias Editore, mette insieme tutte le anime del mondo della fotografia: dalle aziende leader agli addetti ai lavori, dai professionisti agli amatori, fino ai semplici curiosi. Non mancheranno i protagonisti della phone photography, coloro che esplorano la fotografia da una prospettiva diversa.

Per due giorni, il pubblico potrà partecipare a workshop, photo-contest, letture portfolio e talk, oltre a scoprire le ultime novità nel campo della tecnologia fotografica, le ultime novità editoriali e il lato inclusivo della fotografia. Fra i dodici fotografi di maggior prospettiva del panorama italiano, selezionati per il Big Event, ci sarà anche la reggina Federica Antico, che per l’occasione offrirà alcune delle sue opere fotografiche a un prezzo accessibile.