La Calabria in bicchiere: alla scoperta di 'Funky Drop' il nuovo birrificio a Reggio - FOTO

Appassionati, curiosi, golosi ed a caccia di novità. Sono caratteristiche comuni a molti reggini che, tra tante passioni, annoverano un grande amore: quello per la birra.

La bevanda spumosa dalle mille sfaccettature, adesso, ha una nuova 'casa' nella città dello Stretto e il suo nome è "Funky Drop".

Funky Drop, il nuovo birrificio a Reggio Calabria

Un birrificio artigianale nato per riunire nel bicchiere la cultura alla base del mondo della birra artigianale e il piacere immediato della bevuta.

Le quattro “anime” fondanti di Funky Drop – Demetrio, Domenico, Angelo e Pietro – frequentano da lungo tempo il mondo del buon bere nella provincia di Reggio Calabria, chi come gestore di locali, chi come sommelier, ristoratore o birraio. Dunque, non a caso, hanno scelto di farne una professione.

Dal loro incontro, ovviamente avvenuto intorno ad una pinta, e dalla comune passione per la birra di qualità, è nato un progetto di ampia visione. Funky Drop, infatti, è stato concepito per varcare i confini della Regione e proiettare i sapori di una Calabria quanto mai contemporanea sulla scena brassicola internazionale.

"Funky Drop però è anche Plink, Whip, Bad Scotch e tutta una serie di spiritelli che animano le nostre creazioni: vere e proprie “anime” della birra, i Funky Beats ne incarnano le caratteristiche, e non perdono occasione di manifestarsi dove c’è da bere bene e fare baldoria".















La filosofia di produzione

"Le nostre produzioni spaziano tra basse e alte fermentazioni, creando un percorso trasversale che si snoda tra birre in stile tedesco, come la nostra Keller, e creazioni che strizzano l’occhio agli stili inglesi, americani e belgi, come le nostre IPA, Stout e, la nostra Scotch Ale, la nostra Saison".

Sono le parole degli ideatori che, a seconda dello stile e delle caratteristiche della birra che vogliono realizzare, selezionano con cura luppoli e malti, privilegiando materie prime italiane e cogliendo le migliori opportunità del mercato estero.

"L’obiettivo è quello di ottenere birre coerenti con lo stile di origine, arricchite dal nostro gusto e dalla nostra esperienza brassicola".

Frutta esotica coltivata in Calabria, segale non maltata aspromontana, sono solo alcuni tra gli elementi che rendono le birre Funky Drop legate in maniera indissolubile alla Calabria.

"Ma non fraintendete questo attaccamento al territorio per nostalgia reazionaria: noi FunkyDroppers amiamo innovare! Per questo utilizziamo anche ingredienti meno convenzionali nelle nostre produzioni: birre artigianali con un twist! Produrre birra artigianale, per noi, significa dedicare passione e attenzione all’intero processo di produzione - dall’elaborazione della ricetta alla selezione delle materie prime, dalla cotta alla fermentazione, rispettando i tempi maturazione del prodotto prima del confezionamento – per garantire a tutti coloro che berranno le nostre birre la certezza di versare nel bicchiere non solo autenticità e passione; ma anche la competenza che abbiamo maturato nel corso di anni di carriera dietro le sale cotta e gli impianti di spillatura".

