Blu Sky Cabaret, successo a Reggio con “I sordi fannu viniri a vista all’orbi”

Un week-end piovoso, ma ricco di eventi, ha fatto da cornice alle due serate di apertura della 49^ Rassegna Teatrale organizzata dal Blu Sky Cabaret. Le serate di sabato 21 e domenica 22 dicembre, presso il Teatro San Bruno di Reggio Calabria, hanno visto una grande partecipazione di pubblico, che ha accolto con entusiasmo l’inaugurazione della rassegna con la commedia “I sordi fannu viniri a vista all’orbi”.

Un inizio carico di emozioni e risate

La compagnia reggina dei compianti Mimmo Raffa e Angela Costantino, dopo aver concluso con successo la seconda edizione del premio “Il Teatro di Mimmo ed Angela”, ha dato il via alla propria stagione teatrale con un debutto che ha entusiasmato il pubblico. Tra i protagonisti della serata, la presenza di tre esordienti: Tina Borrello, Paolo Laface e il giovane Carmelo Russo, che si sono distinti per le loro interpretazioni brillanti.

“È di vitale importanza il ringiovanimento e l’allargamento del gruppo per realizzare nuovi e variegati spettacoli sempre in vernacolo reggino“, ha affermato il Presidente del gruppo, Giuseppe De Gregorio, confermando il continuo impegno per la crescita della compagnia. Il padrone di casa, Mons. Angelo Casile, ha voluto esprimere parole di apprezzamento, sottolineando come l’unità della compagnia faccia emergere emozioni autentiche: “Vivere come una grande famiglia dentro e fuori dal palco rende tutto più bello, perché riuscite a portare emozioni vere.”

Un momento istituzionale e il sostegno al teatro locale

La domenica 22 ha visto la gradita partecipazione del vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, che ha aperto la seconda serata. Il vicesindaco ha ricevuto dal Blu Sky Cabaret la scultura del premio “Il Teatro di Mimmo e Angela” per il suo continuo supporto alla compagnia e al teatro reggino. Versace ha lodato il Blu Sky Cabaret per l’alto livello delle esibizioni, che pur essendo amatoriali, risultano sempre molto professionali. Ha inoltre fatto un ringraziamento speciale al Teatro San Bruno e al presidente Giuseppe De Gregorio per il sostegno dato all’iniziativa delle feste mariane e per il progetto presentato recentemente, che ha ottenuto un ottimo riscontro.

La commedia di apertura: una storia di inganni e risate

La commedia “I sordi fannu viniri a vista all’orbi” è una coinvolgente e divertente storia di una famiglia che ha fatto della carità il proprio stile di vita, vivendo di espedienti. Il protagonista, Gennaro Belvedere, interpretato da Cosimo Placanica, è un finto cieco che si ritrova coinvolto in un omicidio. L’intervento di tre assistenti sociali che indagano su questi falsi malati rende la vicenda ancora più esilarante, con un finale sorprendente in cui il bene prevale.

Il cast, eccezionale in tutte le sue parti, ha reso il palco vibrante di energia. Tra i protagonisti, Maurizio Baccilieri nei panni di un improbabile venditore di palloncini e la padrona di casa Caterina Borrello che, insieme a Cosimo Placanica, ha dominato il palco. Antonio Versaci, ormai punto fermo della compagnia, ha anche lui lasciato il segno con la sua interpretazione.

Prossimi appuntamenti e solidarietà

Dopo il grande successo delle due serate, il Blu Sky Cabaret ha annunciato i prossimi appuntamenti al Teatro San Bruno. Il 26 dicembre, alle 18:00, sarà la volta della Compagnia Corsini in collaborazione con Calabria dietro le quinte. Inoltre, dal 27 al 29 dicembre, il gruppo organizzerà tre commedie, i cui incassi saranno devoluti in beneficenza per il progetto di completamento del residence per i parenti dei pazienti dell’ospedale Morelli di Reggio Calabria, sostenuto dall’associazione Linfovita.

Contatti e informazioni

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 3285383349 o seguire il Blu Sky Cabaret sui social media: Facebook e Instagram alla pagina bluskycabaret