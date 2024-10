Covid, +19 positivi a Reggio Calabria. Il bollettino

Sono 76 i nuovi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, 19 di questi nel territorio reggino. Secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano della Regione, sono 203 invece i guariti.

Due i decessi registrati, uno a Cosenza e uno a Reggio Calabria. I dati confermano quello che è il trend delle ultime settimane, con un costante miglioramento di tutti gli indicatori. -129 i positivi attuali in tutta la Regione, – 6 in reparto e -2 in rianimazione. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 2486.