Boss di Archi investito, Klaus Davi: ‘Benestare sarà trasferito a Catanzaro’

Il giornalista si è recato in mattinata a casa del boss ad Archi Cep: "Se don Franco si salverà non starà con le mani in mano"

Il boss Giorgio Franco Benestare verrà trasferito domani all’ospedale di Catanzaro lasciando cosi gli Ospedali Riuniti in cui è attualmente ricoverato. Lo apprende da fonti qualificate Klaus Davi che aggiunge ‘possiamo confermare che le sue condizioni sono sensibilmente migliorate e ha dimostrato notevoli capacità di ripresa anche se la prognosi resta riservata’.

Il trasferimento avverrà domani mattina e ovviamente l’esponente del clan Tegano De Stefano verrà scortato a bordo di una ambulanza dalle Forze di Polizia.

Il giornalista si è recato in mattinata a casa del boss ad Archi Cep. Una signora lo ha fatto entrare nel palazzo in cui abita il Benestare e in cui risiedeva anche Orazio De Stefano , cosa che Davi ha fatto per poi successivamente allor quando il giornalista aveva raggiunto il quinto piano del palazzo, intimargli di andare via. Benestare, ha reso noto Klaus Davi, subirà una operazione per la ricostruzione facciale, ambito nel quale il nosocomio del capoluogo di regione è altamente specializzato.

Davi si è anche recato nel luogo esatto in cui è avvenuto l’incidente. Una residente che ha sostenuto di aver soccorso il Benestare intervistata dal Davi ha detto che ‘si è sentita una botta forte’ e ha indicato le macchie di sangue schizzate sul muro della casa dopo l’impatto, ancora visibili. Tutto questo verrà poi documentato dal programma Fatti e Misfatti (Tg Com 24).

Nelle stesse ore in cui è avvenuto l’ incidente, secondo Davi, sono stati avvistati due esponenti del gruppo dei cosiddetti ‘scissionisti’ a bordo di un furgone bianco in zona Archi Carmine. Ma è tutto da dimostrare che si tratti dello stesso furgone che avrebbe investito il super boss. Si preannunciano indagini complesse e articolate anche se la parola d’ordine ad Archi è una sola : se don Franco si salverà non starà con le mani in mano. Siamo di fronte alla terza guerra di Ndrangheta?