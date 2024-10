Bova Marina, tutto pronto per la festa di San Martino col vino IGT di Palizzi

Non solo vino ma anche una vasta selezione di prodotti tipici: dalle zippole ai maccheroni, passando alle castagne e alla carne di capra

Bova Marina è pronta ad accogliere domani, sabato 25 novembre, la tanto attesa settima edizione della “Festa di San Martino“, un evento che promette di deliziare i partecipanti con l’autentica tradizione e i sapori inconfondibili della tradizione grecanica. L’area di piazza municipio sarà il fulcro di questa festa che si è affermata nel tempo come un appuntamento imperdibile nel calendario locale, divenendo una delle più importanti feste del vino dell’intera provincia.

La vera star della giornata sarà, appunto, il rinomato vino IGT Palizzi, che attenderà di essere bevuto per la gioia degli appassionati e dei curiosi desiderosi di assaporare le eccellenze enologiche del territorio. Una vera e propria esperienza sensoriale attende i partecipanti, con la possibilità di degustare non solo il pregiato vino ma anche una vasta selezione di prodotti tipici locali: dalle zippole ai maccheroni, passando dalle castagne e dalla carne di capra.

Gli stands saranno aperti dalle ore 19.00.

Alica Festival torna ad animare le serate d’inverno, e sarà presente all’interno della festa con il concerto spettacolo di Fortunato Stillitano e Valentina Donato, ed il loro “Progetto Tarantella“, un evento musicale coinvolgente dove la musica tradizionale si fonderà con la vivacità e l’energia di questa performance.

Questa settima edizione della “Festa di San Martino” è organizzata con passione e impegno dalla Consulta Giovanile, un segno tangibile dell’entusiasmo della comunità locale nel preservare e celebrare le proprie radici, nonostante una burocrazia assillante. Un ulteriore elemento di rilevanza per quest’anno è la preziosa partnership con la Pro loco. L’evento è patrocinato dal Comune di Bova Marina ed inserito nel calendario delle iniziative natalizie.

Non resta che attendere con trepidazione l’apertura della manifestazione, pronti a immergersi in un’atmosfera unica, ricca di sapori, tradizioni e musica che renderanno la “Festa di San Martino” un indimenticabile momento di condivisione e gioia per tutti i partecipanti.