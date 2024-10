Brancaleone festeggia la “Fiera di San Pietro”: un appuntamento storico

Sono trascorsi 193 anni da quando nel 1826 il comune di Brancaleone ottenne il permesso di poter organizzare una fiera annuale nei giorni 27, 28 e 29 Giugno ancora oggi la fiera è denominata “Fiera di San Pietro”.

Quattro giorni che caratterizzeranno la cittadina con la storica fiera di San Pietro che quest’anno coinvolgerà anche il centro cittadino con un ricco palinsesto organizzativo che è stato realizzato grazie alla sinergia tra Pro-Loco di Brancaleone e Comune di Brancaleone.

Commercianti, Associazioni e Parrocchia hanno stilato un ricco programma che partirà proprio dalla tradizionale novena al santo patrono, tutti i pomeriggi dalle ore 17:30 presso la Chiesa di San Pietro Apostolo a Brancaleone Marina, per proseguire poi durante le giornate del 27-28-29 e 30 Giugno, dove arte, artigianato, gastronomia ed eventi collaterali animeranno la cittadina dal mattino al pomeriggio, con il richiamo di diversi mercanti. Anche piazza stazione quest’anno sarà coinvolta in questa occasione.

Inoltre sul corso Umberto I° negozi aperti anche fino a tarda sera per promuovere prodotti e merci con speciali sconti.

PROGRAMMA

Il 28 giugno alle ore 19:00 presso la Dimora del Confino di Cesare Pavese si terrà una conferenza decata alla memoria storica di San Pietro attraverso la devozione popolare a cui parteciperanno tra i relatori: Don Vladimiro Calvari (Parroco di Brancaleone, Vincenzo De Angelis (ricercatore storico) Giovanni Alberto Rosace (giovane cultore della parrocchia san Pietro Apostolo) ed a moderare sarà il Presidente della Pro-Loco Carmine Verduci.

Il 29 giugno alle ore 18:00 presso la chiesa parrocchiale sarà celebrata la solenne cerimonia eucaristica in onore di San Pietro Apostolo, con a seguire il tradizionale bacio della santa reliquia.

Altre iniziative che coinvolgeranno il paese saranno sicuramente la “Festa del gelato artigianale” a cui hanno aderito tutte le gelaterie del centro e del lungomare, le associazioni hanno invece aderito con l’iniziativa “Musei aperti”, saranno aperti alle visite il Museo del Mare, il Centro recupero delle tartarughe marine, la dimora del confino di Cesare Pavese che apriranno i battenti ai visitatori dalle ore 17:30 alle 20:00.

Il 30 giugno si concluderanno le iniziative in programma con uno speciale Beach Trekking organizzato dalla Pro-Loco in collaborazione con l’associazione Caretta Calabria Conservation (associazione no profit che si occupa della tutela delle tartarughe marine della specie Caretta caretta sulle nostre spiagge). La passeggiata in spiaggia da Brancaleone a Galati nell’ambito del progetto Kalabria Experience punta a dare un forte segnale di sensibilizzazione verso la conservazione ed ulteriore conoscenza di questi animali e sopratutto vuole incentivare e sostenere il lavoro dell’Associazione alla tutela e salvaguardia di questo patrimonio faunistico oggi motore portante del turismo nella cittadina.

La cittadina di Brancaleone apre con entusiasmo così le porte al turismo estivo 2019 partendo dalla tradizione.