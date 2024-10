A Brancaleone primo nido di Tartaruga marina Caretta caretta in Italia

Deposto a Brancaleone, nella provincia di Reggio Calabria, il primo nido italiano di tartaruga marina Caretta caretta. Mamma tartaruga ha inaugurato la stagione riproduttiva 2017 scegliendo una delle spiagge più frequentate dalla specie a livello nazionale, in posizione baricentrica rispetto all’ormai famosa “Costa delle Tartarughe” che decorre da Melito di Porto Salvo a Bianco. Il nido è stato rinvenuto lo scorso 4 giugno dal personale di Caretta Calabria Conservation Onlus, durante il consueto pattugliamento delle spiagge, avviato sin dall’ultima decade di maggio proprio in seguito al rinvenimento dei primi, precoci, tentativi di deposizione sul medesimo tratto di costa ionica reggina. Il nido, messo al sicuro dall’eventuale rischio di mareggiate o predazione, schiuderà a fine luglio, con l’arrivo della maggior parte dei turisti ormai attratti dal felice evento.

Caretta Calabria Conservation è un’associazione Onlus appositamente fondata per il monitoraggio e la tutela dei nidi di Caretta caretta in Calabria. L’organico dell’associazione, autorizzato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è costituito da esperti Naturalisti e Biologi organizzati in gruppi operativi di intervento lungo tutto il territorio regionale. Il monitoraggio giornaliero delle spiagge si protrae generalmente fino alla metà del mese di agosto e viene eseguito a piedi o per mezzo di fat bike a pedalata assistita. Da quest’anno, grazie anche all’importante contributo dell’azienda Lush, il monitoraggio dei tratti di costa più estesi avverrà con l’ausilio di droni. L’ampliamento dell’area sottoposta a monitoraggio intensivo consentirà di rinvenire e mettere in sicurezza un sempre maggiore numero di nidi che, considerate le caratteristiche ecologiche di molte spiagge ancora inesplorate, potrebbe anche raddoppiare. Il personale esperto dell’associazione è coadiuvato da numerosi volontari provenienti dall’Italia e dall’estero che, nell’ambito di appositi campi di ricerca, sorvegliano ogni nidiata garantendo l’arrivo al mare di ogni piccolo nato. Caretta Calabria Conservation ha sede legale a Cosenza e sedi operative a Palizzi (RC), presso la Stazione Ferroviaria di Capo Spartivento e a Brancaleone (RC), dove gestisce il Museo del Mare.

fonte: agv-news