Brescia: due assenze pesanti per la trasferta contro la Reggina

I malumori dopo l’ennesimo pareggio casalingo e le indiscrezioni su presunte decisioni che il presidente Cellino avrebbe potuto prendere sul tecnico Pippo Inzaghi, poi smentite dal Ds Marroccu fino all’incontro tra i due ed il clima che appare tornato sereno. Nel frattempo il quarto giro di tamponi in casa delle rondinelle ha dato esito negativo, mentre rimangono sempre out due calciatori importanti per il tecnico come Jagiello e Bajic.

Brescia oggi al secondo posto della classifica con 34 punti, a quattro dalla vetta e con dieci vittorie conquistate nelle prime diciotto giornate, sette delle quali in trasferta, come nessuno è riuscito a fare. Squadra forse in leggera difficoltà davanti al pubblico amico, ma decisamente micidiale e cinica quando gioca fuori.