Serie B – Pisa, Corrado: ‘Il rinvio della partita del Monza mi ha disgustato’

In Assemblea sarà battaglia. La proposta del presidente della società in testa alla classifica

Il presidente del Pisa Giovanni Corrado, intervenuto a Neroazzurro di Telegranducato, ha parlato di quella che sarà la posizione del suo club all’Assemblea di Lega di giovedì. Dichiarazioni riportate da tuttoB.

Prima i recuperi per la regolarità del campionato

“Ad oggi Pisa-Frosinone si gioca, attendiamo però ulteriori sviluppi. La nostra posizione, durante l’assemblea, sarà quella di recuperare prima le partite fin qui rinviate e poi di tardare l’inizio del girone di ritorno, in modo tale che la situazione resti equilibrata per salvaguardare la regolarità del torneo. Il rinvio della partita di Monza mi ha disgustato, le condizioni erano uguali alle nostre. Peggio ancora quanto accaduto a Lecce. Bisogna avere una sola linea da seguire. I nostri 5 positivi sono tutti asintomatici, giocare a Cosenza, però, è stato complicato. I ragazzi scesi in campo erano preoccupati. Campioni d’inverno? Siamo in vantaggio alla fine del primo tempo, la partita però dura novanta minuti, in questo caso altre 20 gare e dobbiamo rimanere concentrati, non abbiamo ancora fatto niente”.