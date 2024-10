Serie B: clamoroso focolaio alla Spal. Il covid ha invaso la squadra di Clotet

“Spal, il focolaio si allarga. Sono oltre venti i positivi“, questo è quello che scrive il Resto del Carlino. “Il gruppo squadra è entrato in una ’bolla’ come da protocollo e i contagiati sono in isolamento. Si attende l’inevitabile stop da parte dell’Ausl“. Ricordiamo che nel precedente turno due gare sono state rinviate e per quello che riguarda i prossimi impegni in campionato per la squadra di Clotet, inevitabile che i match contro Benevento e Pisa non si giochino nei giorni 26 e 29 dicembre. Si attende lo stop dell’Ausl di Ferrara, mentre domani l’Assemblea straordinaria convocata dalla Lega B deciderà se fermarsi o continuare, in riferimento alle prossine due giornate di campionato.