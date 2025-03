Briritmica: un trionfo di talento e forza alle Gare Regionali CSAIn

Un’altra giornata di grandi successi per la Briritmica che ha conquistato numerosi podi alle competizioni regionali CSAIn, tenutesi il 16 marzo 2025. Le ginnaste, allenate dalla Dott.ssa Fabrizia Bordonaro, chinesiologa di esperienza, hanno dato il meglio di sé, dimostrando talento, determinazione e impegno.

L’Insieme A1, formato da Mollica Aurelia, Morabito Ginevra, Zumbo Francesca e Romeo Aurora, ha conquistato una straordinaria medaglia d’oro, un risultato che celebra la sinergia e la preparazione impeccabile delle atlete.

L’Insieme B2 Open, con Siclari Martina e Gullì Giorgia, ha ottenuto un brillante argento, confermando il livello eccellente delle ginnaste nella categoria.

Mollica Aurelia, nella categoria A5 Liv. B2, ha conquistato l’oro nell’all around Clavette/Cerchio, una vittoria che ha messo in evidenza la sua abilità e la precisione tecnica, frutto di mesi di preparazione.

Medaglia d’oro anche per Siclari Martina, nella categoria S3 Liv. A3, all around Nastro/Cerchio. La sua performance impeccabile ha segnato una delle più alte prestazioni della giornata.

Morabito Ginevra, nella categoria A2 Liv. B2, ha conquistato l’argento nelle specialità Cerchio/Corpo Libero, un risultato che la posiziona tra le migliori nella sua categoria.

Anche Zumbo Francesca, sempre nella categoria A2 Liv. B2, ha brillato con un bronzo nelle specialità Palla/Corpo Libero.

Gullì Giorgia, nella categoria J1 Liv. B2, ha ottenuto un bronzo nelle specialità Palla/Fune, un ottimo risultato che conferma il suo impegno e la sua costante crescita agonistica.

Laganà Ginevra, nella categoria A2 Liv. B2, ha ottenuto un ottimo piazzamento, con un quarto posto nelle specialità Palla/Corpo Libero, mentre Romeo Aurora, nella stessa categoria, ha ottenuto il quarto posto nelle specialità Corpo Libero/Cerchio, confermando il suo valore nelle competizioni regionali.

Infine, da sottolineare la straordinaria vittoria di Laganà Virginia, una piccola promessa della ginnastica ritmica, di soli 7 anni, che ha conquistato un oro al Corpo Libero, un risultato che promette bene per il futuro.

La scuola Briritmica, grazie alla guida esperta della Dott.ssa Fabrizia Bordonaro, continua a crescere e a collezionare successi. Un percorso che vede ogni singola ginnasta protagonista, dimostrando non solo capacità fisiche, ma anche una grande passione per la ginnastica ritmica.

Un’ulteriore conferma dell’eccellenza della scuola Briritmica, che con questi risultati si prepara a future sfide e a nuove vittorie, con il sostegno di un team altamente qualificato e di atlete determinate a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.