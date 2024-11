Bubble Football: un nuovo e particolare tipo di sport a Reggio Calabria.

Di Federica Geria – Il Bubble Football, creato da Henrik Johan e Elvestad Golden, consiste in una rivisitazione del calcio caratterizzata da una particolarità che lo contraddistingue e lo rende particolarmente divertente: i giocatori corrono dentro delle bolle giganti di plastica trasparente.Dopo una prima partita mostrata in televisione di questo particolarissimo sport, i video iniziano a girare sul web, soprattutto su Youtube, fino ad affermarsi in tutta Europa.Il Bubble Football approda ora per la prima volta in Calabria, precisamente sul campo da calcetto di Vito inferiore a pochi minuti dal Centro di Reggio Calabria.Tantissime le modalità di gioco da scoprire: Spartacus, Re del Cerchio, Generale Tao, Galli Combattenti e l’Attraversamento del Riccio. Per quanto riguarda la versione Classica, questa si caratterizza di due squadre da 5 (4 giocatori ed 1 portiere), che giocano una contro l’altra in una vera e propria partita di calcio, dove l’obiettivo è segnare più goal, ma i giocatori in questo caso si trovano immersi dentro una sfera di plastica trasparente gonfiabile dal diametro di 1.5 m, che li protegge dalla testa alle ginocchia e gli permette di scontrarsi l’uno contro l’altro durante il gioco, in “un’esperienza totalmente delirante”.Uno sport dunque, ma anche un’ imperdibile attività ricreativa, dove il divertimento è assicurato!Visita il sito del Bubble Football per ulteriori dettagli.