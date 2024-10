Reggio, buca pericolosa a Pentimele: la segnalazione dei cittadini – FOTO

Da oltre un anno, in via Nazionale Pentimele, nella zona nord di Reggio Calabria, persiste una buca di notevoli dimensioni, che continua a causare disagi quotidiani agli abitanti della zona. Nonostante le segnalazioni e le lamentele da parte dei cittadini, la situazione rimane invariata, evidenziando una mancanza di intervento risolutivo da parte delle autorità competenti.

La buca, ben visibile nella foto inviata dai residenti, è circondata da una rete arancione di sicurezza, segno di un intervento temporaneo che, però, non sembra aver portato ad alcun progresso concreto. La posizione della buca, lungo una delle vie principali del quartiere, rappresenta un rischio significativo per automobilisti e pedoni, in particolar modo durante le giornate di pioggia e nelle ore di punta, quando il traffico, inevitabilmente aumenta e si è costretti a fare lo slalom per evitarla. La buca, inoltre, ha causato un notevole restringimento della carreggiata in un tratto di nazionale in cui persiste anche un incrocio (quello con le auto che salgono dalla via Vecchia Pentimele), aumentando, così, il pericolo di incidenti.

Contattata in merito, l’amministrazione comunale ha assicurato che la problematica è in fase di valutazione e che si attiverà al più presto per porvi rimedio. Tuttavia, è stato precisato che la situazione è complessa e potrebbe richiedere ulteriori indagini per individuare l’origine del problema.

Nel frattempo, i residenti di via Nazionale Pentimele continuano a convivere con questo disagio, preoccupati per la sicurezza e in attesa di un’azione concreta che possa finalmente porre fine a una situazione che dura da troppo tempo. La comunità spera che le promesse dell’amministrazione non restino parole vuote, ma si traducano presto in fatti concreti, restituendo decoro e sicurezza a una delle vie principali del quartiere.