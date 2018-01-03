Buono il test della Viola contro Lamezia
Amichevole infrasettimanale al PalaCalafiore per la Met Extra Reggio Calabria, in vista della trasferta di Napoli
03 Gennaio 2018 - 21:02 | di Domenico Suraci
Pacher
Amichevole infrasettimanale per la Met Extra Reggio Calabria che ha ospitato al PalaCalafiore la Basketball Lamezia, compagine allenata dal reggino Andrea Pellicanò ed impegnata nel campionato di Serie C ed alle prese con l’annosa problematica legata del proprio impianto.
Un buon test per gli uomini di Marco Calvani che ha dato ampio minutaggio a tutti gli effettivi a disposizione, con l’obiettivo di provare le diverse situazioni di gioco in vista della trasferta di Napoli.
Quattro periodi più mezzo supplementare intensi e proficui, in cui nella Viola si sono messi in luce i lunghi Pacher e Benvenuti top scorer di serata. Pochi minuti in campo per il capitano Agustin Fabi a causa di una piccola contusione, mentre precauzionalmente a riposo è rimasto Marco Passera.
Questi i parziali con le due squadre che hanno azzerato il tabellino al termine di ogni quarto : 22-21; 27-13 ; 16-14 ;30-21; 11-3
Realizzazioni MetExtra Reggio Calabria: Pacher 22 , Taflaj 14, Caroti 7, Fabi ,Baldassarre 9 , Rossato 8, Agbogan 5 , Benvenuti 19 , Roberts 9 , Marino.
Foto di Emanuele Praticò
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