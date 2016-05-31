Nuova vita per l’Hotel calabrese sequestrato alla ‘Ndrangheta

Il Parco dei Principi rinasce. L’Hotel calabrese situato a 3 km da Roccella Jonica sta tornando ai vecchi fasti dopo aver conosciuto la tristezza del sequestro.

Nel 2011 -secondo quanto riportato su Giornaledicalabria.it- era finito al centro di un’operazione contro la criminalità organizzata come “una centrale del riciclaggio”. Adesso è diventato un simbolo di legalità, e i turisti possono nuovamente visitare una splendida struttura orgoglio della Calabria.

Parco dei Principi può contare su sessanta camere lussuose, piscina e un meraviglioso parco. Un milanese, dott. Brambilla, già proprietario di diverse catene alberghiere ha accettato la sfida propostagli dal Tribunale di Reggio Calabria. Immerso in un parco, l’Hotel Parco dei Principi si trova a 150 metri dalla spiaggia Bandiera Blu e a 3,5 km dal centro di Roccella Jonica. Adesso finalmente, per la gioia di tutti i calabresi e dei turisti, può tornare a splendere.