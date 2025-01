Cna, fino a 200mila euro di finanziamento per gli artigiani calabresi

Fino a 40mila euro per liquidità e 150mila per investimenti, con un tetto di 200mila euro sulla Sabatini Green. Cna Calabria agevola gli artigiani in difficoltà

Partirà a breve la campagna informativa della Cna volta a facilitare l’accesso al credito tramite gli sportelli Artigiancredito Point che verranno aperti in tutte le province. Le imprese potranno ottenere la garanzia di Artigiancredito e finanziamenti diretti erogati dal Confidi fino a 40mila euro per liquidità e 150mila euro per investimenti, un importo che sale a 200mila euro per la Sabatini Green.

Grazie a questa partnership Cna Calabria intende dare respiro alle piccole imprese calabresi che spesso non riescono ad avere accesso al credito vedendo così soffocate le possibilità di investimento. Un muro che ha risvolti negativi non solo per le aziende stesse ma anche per il territorio che non può così crescere, diventare competitivo e allo stesso tempo attrattivo.

Accesso al credito e limiti infrastrutturali

Cna Calabria da tempo si batte per un accesso al credito più snello che consenta agli imprenditori di crescere e di attrarre a loro volta investimenti in una terra che, a causa di infrastrutture e viabilità, perde già una partita importante, quella dell’accessibilità.

I recenti fenomeni alluvionali, purtroppo da ritenersi non isolati, si stanno dimostrando un altro impedimento: da un lato per chi vorrebbe investire nel nostro territorio e dall’altro per le imprese che ciclicamente hanno a che fare con danni imponenti.

L’obbligo di assicurazione contro avvenimenti calamitosi, come abbiamo già detto, non convince Cna Calabria che, pur apprezzando il rinvio a marzo dei termini, chiede chiarezza sulle modalità, con particolare riferimento al costo, auspicando che il fatto di fare impresa in una terra in cui il dissesto idrogeologico è importante non la penalizzi ulteriormente.