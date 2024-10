Regionali Calabria, la notte delle elezioni seguila su CityNow!

Domenica 26 gennaio si deciderà il futuro della nostra terra per i prossimi cinque anni. Il viaggio, finora raccontato attraverso le nostre pagine, è stato un percorso tutt’altro che semplice da narrare con continui capovolgimenti e colpi di scena.

Ma adesso inizia il vero conto alla rovescia. Alle ore 7:00 di domenica oltre 500 mila cittadini della provincia di Reggio Calabria si recheranno alle urne per fare la propria scelta. Fino alle 23:00.

Dal loro esito dipenderanno, molto probabilmente la tenuta della maggioranza e le sorti del governo e domenica i riflettori saranno puntati solo sull’Emilia Romagna e sulla Calabria.

CityNow seguirà per voi in diretta, a partire dalle ore 22:50 sulla propria pagina FB, dopo la lunga marcia di avvicinamento alle urne, lo spoglio dei voti con commenti ed approfondimenti. Saremo in grado di darvi i risultati delle elezioni regionali in anteprima e in diretta.

Analizzeremo tutti i dati più importanti: affluenza al voto, exit pool, percentuali voti e tanto altro. Sarà una diretta dinamica e smart con interventi in studio e collegamenti coordinati da Domenico Suraci in presenza dalle varie segreterie politiche dei candidati.