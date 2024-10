Calabria, il documentario ‘Italianesi’ premiato al Tirana International Film Festival 2024

“Italianesi“, il documentario scritto e diretto da Saverio La Ruina, vince la categoria Best Reflecting Albania della 22° edizione del TIFF Tirana International Film Festival 2024.

Questa la motivazione della giuria:

“Il film mostra una storia potente in cui si intrecciano i sentimenti di compassione e resilienza di un popolo nei confronti del suo ex occupante. Con emozione, mette in luce l’ospitalità come virtù fondamentale degli albanesi nei confronti dei soldati italiani durante la Seconda guerra mondiale. Questo toccante documentario serve a ricordare la compassione e l’umanità del popolo albanese anche nei momenti più bui”.

Come dichiarerà lo stesso regista:

“Sono felice di questo Premio e ancor di più di far conoscere un pezzo di Storia semisconosciuto che riguarda il destino di migliaia di italiani fino al 1955 e di diverse centinaia di loro rimasti bloccati in Albania sotto il regime comunista fino al 1991. Come mi ha detto un amico cineasta albanese: guardando a ciò che è successo agli italiani durante quei decenni dà modo agli stessi albanesi, i giovani in particolare, di guardarsi da fuori e riflettere in modo nuovo sul passato della popolazione albanese durante la dittatura”.