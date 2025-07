Raccolta differenziata a Reggio: nuovo calendario per le utenze non domestiche in centro

È partito il calendario di esposizione delle utenze non domestiche relative al Corso Garibaldi, traverse e Lungomare Falcomatà per una Reggio bella, gentile e sostenibile.

A darne notizia è Filippo Burrone, Assessore all’Ambiente:

«Lo scorso 25 giugno – ha spiegato l’Assessore – insieme al dirigente del settore Ambiente, Domenico Richichi, abbiamo avuto un incontro alla Camera di Commercio col presidente Antonino Tramontana, col presidente di Confcommercio Lorenzo Labate e il presidente di Confesercenti Claudio Aloisio, in un’ottica di collaborazione con gli esercenti per il miglioramento del servizio di raccolta per le utenze non domestiche food e no food del Corso Garibaldi, traverse e Lungomare Falcomatà».