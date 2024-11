Beni culturali, Wanda Ferro: “Dal MIC 8,7 milioni per la Calabria”

Il Ministero della Cultura stanzia 8,77 milioni di euro per 47 interventi in Calabria per il triennio 2025-2027. La soddisfazione di Wanda Ferro

Sono 47 gli interventi per la Calabria inseriti dal Ministero della Cultura nella programmazione triennale dei lavori pubblici per il periodo 2025-2027, con un importo complessivo di 8,77 milioni di euro. Di questi, 10 interventi riguardano il settore Archeologia, 15 il settore Belle arti e paesaggio, 18 gli archivi e 5 le biblioteche. Per il solo anno 2025, sono finanziati 26 progetti per un importo totale di 2,78 milioni di euro.

Interventi nel Settore Archeologia

Per il settore Archeologia, gli interventi vanno da quelli sui reperti archeologici delle province di Catanzaro, Crotone e Cosenza, all’area archeologica del Tempio di Apollo Aleo a Cirò Marina, al parco archeologico urbano di Vibo e a quello dei Taureani di Palmi. Sono previsti anche interventi nel Parco Laos, alle indagini sulla struttura muraria di Passo di Cancelo, e alla conservazione del patrimonio culturale subacqueo.

Interventi nel Settore Belle Arti

Nel settore delle Belle arti, gli interventi riguardano la salvaguardia dei paesaggi e dei beni storico-artistici delle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Previste anche operazioni sulle sedi delle soprintendenze di Cosenza e Reggio Calabria, a cui si aggiungono restauri presso il campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia e lavori nelle chiese di Santa Maria delle Grazie in Sbarre a Reggio, di San Giacomo Apostolo a Melissa, di San Rocco a Bocchigliero, e molte altre restaurazioni importanti.

La Dichiarazione di Wanda Ferro

“Si tratta di risorse importanti che consentono di realizzare interventi molto attesi”, afferma il sottosegretario Wanda Ferro (FDI). L’obiettivo è tutelare e promuovere la ricchezza culturale dei nostri territori. Il governo Meloni dimostra così, in modo concreto, l’importanza di investire nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e artistico, che esprime la nostra identità e rappresenta uno straordinario strumento di crescita economica e sociale.

Ferro conclude ringraziando il ministro della Cultura Alessandro Giuli per aver mostrato un’attenzione speciale verso la Calabria e il suo patrimonio culturale.