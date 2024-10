Calabria, limitazioni traffico veicolare a causa di lavori

Per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare tra le province di Salerno, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Nel territorio comunale di Baronissi (SA), per il completamento degli interventi di sostituzione dei giunti, in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal km 1,800 al 2,800 è in vigore il restringimento della carreggiata sud con chiusura alternata delle corsie di marcia e di sorpasso .

Inoltre, per gli interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza, mediante l’installazione delle ‘bordoponte’, realizzate in acciaio con un profilo senza interruzioni che offre maggiore protezione per tutti i tipi di veicoli al momento di un eventuale impatto, a partire da lunedì, e fino al 18 luglio 2019, dal km 3,100 al km 3,500 il traffico sarà disciplinato su due corsie di marcia a larghezza ridotta (3,25 metri per corsia).

Per gli interventi di manutenzione previsti dall’Accordo Quadro, e relativi ai lavori di pavimentazione e realizzazione dei fossi di guardia tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio, a partire dalle ore 06:00 di lunedì 17 giugno e fino al 15 luglio 2019, dal km 337,800 al km 351,000, sarà in vigore il restringimento della carreggiata sud con chiusura alternata delle corsie di marcia o di sorpasso – per una lunghezza non superiore ad 1 km – in provincia di Vibo Valentia.

A seguito del rilevante flusso di traffico del periodo compreso tra fine Luglio e i primi giorni del mese di settembre, al fine di assicurare all’utenza, le migliori condizioni di transitabilità e garantire la massima incolumità e sicurezza, a partire dal 19 luglio e fino al 3 settembre nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 22:00 per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità sarà in vigore il divieto di transito lungo l’A2 Diramazione Napoli, in entrambe le carreggiate, dal km 0,000 al km 2,335 e della carreggiata nord e sud dal km 0,000 al km 432,200.

Infine, a partire dal 19 luglio e fino al 3 settembre nella fascia oraria 06:00-22:00, per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità sarà in vigore il divieto di transito su A2 Diramazione Reggio Calabria dal km 0,000 al km 9,048.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148