Dimensionamento scolastico, il Pd: “I tagli compromettono il diritto allo studio”

Il gruppo del Pd in Consiglio regionale condivide le preoccupazioni espresse dalla Uil in merito al dimensionamento scolastico approvato dalla giunta regionale in ossequio a criteri da “taglio lineare” scelti dal governo nazionale per far quadrare i conti.

"Questo provvedimento, presentato come una misura di razionalizzazione – spiegano i consiglieri dem –, rischia invece di tradursi in un pesante taglio ai diritti fondamentali, colpendo duramente studenti, famiglie e lavoratori del settore scolastico. In una regione già segnata da forti disparità e carenze infrastrutturali, una simile scelta avrebbe conseguenze devastanti per il diritto allo studio, soprattutto nelle aree interne, che già scontano un isolamento cronico e una carenza di servizi essenziali".

Un presidio fondamentale per la Calabria

“La scuola è un presidio fondamentale – si legge ancora nella nota stampa – per la crescita culturale, sociale ed economica della Calabria. Smantellare istituti scolastici o accorparli indiscriminatamente non solo indebolisce il tessuto educativo, ma aggrava la desertificazione demografica e sociale di intere Comunità”.