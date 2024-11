Regione Calabria, il Pd chiede stabilizzazione di 900 precari

“L’alternativa al governo di centrodestra in Calabria deve partire dai nodi centrali per il suo sviluppo, quali il lavoro e la battaglia per la stabile occupazione. In tale direzione la nostra idea di un credibile e praticabile piano straordinario del Lavoro in Calabria non può prescindere dal superamento della precarietà e dalla trasformazione dei contratti a tempo determinato e parziale in contratti full time e a tempo indeterminato”.

Ad affermarlo, tramite una nota stampa, sono i consiglieri regionali del Pd Raffaele Mammoliti e Ernesto Alecci.