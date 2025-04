Commissariamento Fondazione Corrado Alvaro, Lucano: ‘San Luca simbolo negativo senza motivo’

Anche il sindaco di Riace ed eurodeputato presente alla manifestazione a San Luca: 'Qui per esprimere sincera solidarietà'

Nel giorno in cui Corrado Alvaro avrebbe compiuto 130 anni, San Luca si ritrova orfana della Fondazione che ne custodiva la memoria. In un paradosso amarissimo, mentre il mondo della cultura avrebbe dovuto omaggiare una delle voci più alte e profonde della letteratura del Novecento, la Fondazione Corrado Alvaro viene sciolta per decreto della Prefettura di Reggio Calabria.

Il Comitato 15 Aprile ha lanciato un appello alla popolazione, raccogliendo una partecipazione ampia e sentita. Tra i presenti, figure simboliche come Mimmo Lucano, europarlamentare e sindaco di Riace, il prof. Tonino Perna, ex vicesindaco di Reggio Calabria, e Aldo Maria Morace, ex presidente della Fondazione Corrado Alvaro.

Mimmo Lucano, sindaco di Riace ed eurodeputato, tra i presenti alla manifestazione.

“La mia solidarietà alla Fondazione Alvaro e al Comune di San Luca, da sempre considerata simbolo negativo della Calabria ma senza nessun vero motivo.

Voglio raccontare aneddoto che mi è capitato. C’è una festa a Riace, e vengono persone di San Luca, si sono avvicinate a me e mi hanno detto ‘sindaco ti abituerai alla galera dopo il primo anno’ (ride). Conosco bene Perna e Morace ed altri, so del loro impegno. Ci troviamo nelle strade per proseguire la nostra resistenza”, ha assicurato Lucano.