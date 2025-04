Il pranzo di Pasqua al Funny Club-Pummaroru: tradizione, gusto e divertimento per tutta la famiglia

La Pasqua è un momento di celebrazione, famiglia e naturalmente, di buon cibo. Se stai cercando un posto dove trascorrere una giornata speciale con i tuoi cari, il Funny Club – Pummaroru è la scelta ideale. Con il suo Pranzo di Pasqua, il locale di Reggio Calabria offre un’esperienza gastronomica pensata per soddisfare ogni palato, dal più adulto al più piccolo.

Un menù ricco di tradizione e novità

Il Pranzo di Pasqua al Funny Club è un viaggio nei sapori, arricchito da piatti unici che renderanno il tuo pranzo davvero speciale. Ecco cosa ti aspetta:

Antipasti della casa : una selezione di piatti che comprende fagioli alla messicana , polpette al sugo , bruschette alla siciliana e bocconcini di bufala al cavolo viola , per aprire il pranzo con gusto e freschezza.

: una selezione di piatti che comprende , , e , per aprire il pranzo con gusto e freschezza. Primi piatti : fra le opzioni, i maccheroncini con sugo di agnello e paccheri ai formaggi e noci . Due piatti che combinano tradizione e creatività, per accontentare anche i palati più raffinati.

: fra le opzioni, i e . Due piatti che combinano tradizione e creatività, per accontentare anche i palati più raffinati. Secondi piatti : il cuore del menù pasquale, con il sapore inconfondibile dell’ abbacchio a scottadito con patate aromatizzate e l’ agnello in umido , piatti ricchi e succulenti che celebrano la Pasqua come tradizione comanda. Non mancano le alternative per i vegetariani, con il duo di terrine , un’ottima scelta con patate, scamorza, besciamella e funghi trifolati , oppure la tagliata cuberoll di scottona , perfetta per chi preferisce la carne.

: il cuore del menù pasquale, con il sapore inconfondibile dell’ e l’ , piatti ricchi e succulenti che celebrano la Pasqua come tradizione comanda. Non mancano le alternative per i vegetariani, con il , un’ottima scelta con , oppure la , perfetta per chi preferisce la carne. Dolce Pasquale della casa: per concludere il pranzo in dolcezza, un dessert fatto in casa che celebra i sapori della Pasqua.

Tutti i piatti sono accompagnati da acqua e vino rosso di qualità, per esaltare ogni boccone e completare l’esperienza gastronomica.

Un menù speciale per i bambini

Non dimentichiamoci dei più piccoli! Al Funny Club, anche i bambini possono godersi un pranzo speciale con il menù a 15€ che include:

Pasta al sugo o in bianco

Cotoletta con patatine fritte o hamburger con contorno

o Bevanda inclusa

Accesso gratuito al nostro parco giochi per farli divertire mentre gli adulti si rilassano.

Un’offerta imperdibile per gruppi

Se decidi di trascorrere questa Pasqua con amici e familiari, il Funny Club offre un’offerta speciale per gruppi numerosi. Prenotando un tavolo per 10 persone o più, potrai usufruire di uno sconto del 10%, rendendo il pranzo ancora più conveniente e accessibile.

Il menù per adulti: prezzo e dettagli

Il menù per adulti è disponibile al prezzo di 29,50€ a persona e include:

Antipasti della casa

Primi piatti : maccheroncini con sugo di agnello o paccheri ai formaggi e noci

: o Secondi piatti : abbacchio a scottadito o agnello in umido , con una tagliata cuberoll di scottona per chi preferisce la carne

: o , con una per chi preferisce la carne Dolce Pasquale della casa

Acqua e vino rosso inclusi

Vivi una Pasqua indimenticabile al Funny Club

Il Funny Club è il luogo ideale per celebrare la Pasqua con buon cibo, divertimento e atmosfera accogliente. Non perdere l’opportunità di trascorrere una giornata speciale con chi ami, gustando piatti pensati per tutti i gusti, in un ambiente perfetto per grandi e piccini.

Non aspettare oltre, prenota il tuo tavolo per il Pranzo di Pasqua!

Contatta il Funny Club al 3924055945 per prenotazioni e informazioni.