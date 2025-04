Palazzo Bibbi: nel cuore elegante di Reggio Calabria, l’ospitalità incontra lo stile. E ora anche il business

C’è un luogo, nel centro storico di Reggio Calabria, dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio alla bellezza dei dettagli e al comfort pensato su misura. Si chiama Palazzo Bibbi e dal 2021 accoglie i suoi ospiti in un boutique hotel elegante e moderno, situato in una delle zone più tranquille e raffinate della città, a pochi passi dal verde della Villa Comunale.

Design ricercato, charme contemporaneo e un’ospitalità attenta e discreta sono le cifre stilistiche di questa struttura, che negli ultimi mesi ha arricchito la propria offerta con un’importante novità: una sala riunioni da 40 posti, ideale per incontri di lavoro, piccoli eventi culturali, presentazioni aziendali e momenti formativi. Un ambiente elegante, intimo e funzionale, che rispecchia in tutto lo stile raffinato del Palazzo.

Dotata di tutti i comfort tecnologici necessari e situata in un contesto raccolto e tranquillo, la nuova sala completa l’identità del Palazzo, rendendolo la scelta perfetta anche per chi viaggia per affari o ha bisogno di un luogo riservato dove coniugare produttività e benessere.

Le otto camere sono curate in ogni dettaglio, tra arredi su misura, materiali di pregio, bagni extra-comfort e balconi affacciati sul meraviglioso clima mediterraneo della Città dello Stretto. A rendere il soggiorno ancora più piacevole, la colazione, dolce e salata, servita anche nel giardino interno durante la bella stagione, e una serie di servizi personalizzati.

Non mancano attenzione alla sostenibilità ambientale, connessione internet ad alte prestazioni in tutta la struttura e un personale sempre pronto a suggerire esperienze da vivere in città.

Palazzo Bibbi oggi è un piccolo gioiello di accoglienza reggina, perfetto per chi cerca un soggiorno rilassante, elegante, ma anche per chi vuole organizzare incontri di lavoro in un ambiente esclusivo e centrale. Un punto d’incontro tra leisure e business, dove ogni dettaglio è pensato per far sentire l’ospite esattamente dove dovrebbe essere: al centro di un’ospitalità che lascia il segno.