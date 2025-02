Calabria protagonista al Parlamento Europeo, Princi: ‘Regione moderna, giovane e terra di opportunità’

E’ fiera, orgogliosa e anche molto emozionata. Per la prima volta il regionalismo entra in Parlamento Europeo. L’on. Giusy Princi ha di fatto vinto l’ennesima scommessa con coraggio e determinazione e finalmente è arrivato il giorno in cui parlamentari europei, numerosi ambasciatori, associazioni e responsabili commerciali di diversi Paesi possono godere delle bellezze e del racconto della Calabria, grazie all’evento ideato dall’eurodeputata reggina.

Leggi anche

Una vetrina preziosa per la crescita della nostra terra, una giornata-spot dentro il Parlamento Europeo in cui si esalta la Calabria con l’intento di raccontare il suo volto migliore e provare a capovolgere l’immagine di una regione che soffre ancora di una reputazione perlopiù macchiata da racconti perlopiù negativi.