La Calabria vola a Bruxelles, l’On. Princi presenta il grande evento: ‘Promuoveremo il territorio e le nostre eccellenze’

Per la prima volta il regionalismo entra in Parlamento Europeo, Princi: 'La nostra regione capofila. Faremo respirare l'aria di Calabria ai tanti tour operator belgi'

Per la prima volta la Calabria entra al Parlamento Europeo di Bruxelles con le sue bellezze naturalistiche, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche con un evento promosso dal Parlamento Europeo, grazie all’on. Giusy Princi e con il coinvolgimento della Regione Calabria e della Camera di Commercio Belga-Italiana.

“Martedì 4 febbraio a Bruxelles la nostra regione si presenta con un evento unico, da me voluto per promuovere le bellezze naturalistiche, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della nostra terra – spiega l’on. Princi – Insieme a me, saranno presenti autorità italiane ed europee, ambasciatori dell’Asia Centrale, rappresentanti di enti e associazioni, tour operator, chef, ristoratori e numerosi amministratori della provincia di Reggio Calabria, per i quali è previsto il saluto speciale della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola“.

Prevista la presenza di numerosissimi amministratori locali oltre a rappresentanti istituzionali e del settore del turismo e della ristorazione. Per la prima volta il regionalismo entra in Europa. Un evento che mira a far conoscere la Calabria, valorizzando le numerosissime eccellenze della nostra terra. Una grande vetrina per la nostra regione.

“E’ la prima volta che il regionalismo entra in Europa – spiega ai nostri microfoni l’on Princi – Se vogliamo promuovere la coesione e ridurre i divari dobbiamo far conoscere le regioni valorizzando le risorse e facendole conoscere. Dobbiamo narrare una Calabria diversa”.

Presenti al Parlamento Europeo numerosi amministratori locali e sindaci dell’area metropolitana di Reggio Calabria.