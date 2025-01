Calabria protagonista a Bruxelles, le sfide in Europa tra sviluppo economico e infrastrutture

Tra gli obiettivi dell'evento al Parlamento Europeo: rafforzare il posizionamento della Calabria come destinazione d’eccellenza in Europa​

La Calabria, con il suo straordinario patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico, è al centro

dell’evento organizzato dal Parlamento Europeo (MEP Giusi Princi) in collaborazione con la Regione Calabria e la Camera di Commercio Belgo-Italiana.

L’incontro, ospitato presso il Parlamento Europeo, rappresenta un’importante occasione per approfondire le strategie di valorizzazione del territorio calabrese, promuovendo le sue potenzialità turistiche e agroalimentari a livello internazionale. Attraverso interventi di europarlamentari, rappresentanti istituzionali ed esperti del settore, saranno analizzate tematiche centrali quali il marketing territoriale, le infrastrutture strategiche e le opportunità di sviluppo economico, per rafforzare il posizionamento della Calabria come destinazione d’eccellenza in Europa.

Di seguito i relatori dell’evento che vede la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali: