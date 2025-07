A Reggio Calabria torna #RegalaUnaPoesia Stories: poesia, arte e voce

Dal 10 al 24 luglio, #RegalaUnaPoesia Stories offre tre eventi di poesia e performance in Piazza Carmine, con una mostra di Modafferi

Regala Una Poesia Stories – fulmini di versi, senza scampo! È il titolo della rassegna ideata Roberto Modafferi che porta nel cuore della città, poesia e voci libere. Dopo la performance itinerante del 25 aprile 2025 tenutasi nei luoghi più significativi della Città dello Stretto, il progetto torna tra la gente con una nuova edizione evoluta e intensificata.

Tre appuntamenti, 10, 17 e 24 luglio 2025, che si terranno nella centralissima Piazza Carmine in collaborazione con il Clef Studio e con il supporto di Etimologia Magazine, Magica Mistica Musica, Valentina Romeo e Ass. Mille Miglia:

10 luglio, ore 19:30 – Charles Baudelaire: il poeta delle ombre e dei fiori del male.

17 luglio, ore 21:30 – Alda Merini: una voce che non ha mai smesso di gridare amore e dolore.

24 luglio, ore 21:30 – Poesie d’amore …o poco meno: una performance tratta dal libro di Modafferi, per riportare l’intimità al centro della scena.

Dal 10 al 24 luglio, i locali del Clef Studio di via Scala di Giuda, ospiteranno la mostra di pittura di Roberto Modafferi, iniziativa questa che vuole sviluppare un dialogo tra arti visive e letteratura, segni e parole, visioni e testi. Ma il vero cuore dell’evento pulsa nella piazza, nello spazio pubblico, nei tre appuntamenti di performance poetiche che si terranno a Piazza Carmine. “Portare la poesia fuori dai libri, dove la gente vive – sostiene Roberto Modafferi – è un atto politico. È restituire alle parole il loro corpo, la loro urgenza, la loro fragilità. È un invito alla partecipazione attiva, alla creazione di un ascolto autentico. In un tempo di disattenzione e frammentazione, ascoltare una poesia, insieme, è un atto di resistenza collettiva”.

? Clef Studio – via Scala di Giuda, Piazza Carmine, Reggio Calabria

? Dal 10 al 24 luglio 2025

?@mod.artstudio

Segui l’evento sui social con l’hashtag #RegalaUnaPoesia