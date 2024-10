Calabria, riapre al traffico la SS 107 ‘Silana-Crotonese’

Venerdì 7 agosto a seguito della conclusione della prima fase dei lavori sarà riaperta al traffico la S.S. 107 “Silana-Crotonese” nel tratto compreso tra l’abitato di Celico e lo svincolo di Fago del Soldato (Camigliatello) in provincia di Cosenza.

Nella giornata di mercoledì 5 agosto saranno completate le lavorazioni sui viadotti Serra Vaccaro al km 51+670 e Fondente al km 55+445 mentre quelle relative al viadotto Gangarello al km 57+400 avranno termine il venerdì successivo.

Pertanto, da venerdì 7 agosto e per tutto il periodo estivo il tratto di statale sarà interamente percorribile in entrambe i sensi di marcia. Solo in corrispondenza del viadotto Gangarello (al km 57,400) permane il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico.

Il transito su tale viadotto sarà al momento consentito ai veicoli di massa complessiva non superiore a 3.5 tonnellate, fatta eccezione per gli autobus, per i mezzi delle forze dell’ordine, quelli dei vigili del fuoco oltre che per eventuali mezzi di soccorso.

Per i veicoli non rientranti nelle citate limitazioni, rimane fruibile l’attuale percorso alternativo sulla S.P. di Fago del Soldato.